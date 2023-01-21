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52 минуты назад

ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области

ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области из ствольной артиллерии, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру: вчера днем ВСУ выпустили по н. п. Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По н. п. Васильковое - шесть снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру н. п. Новая Збурьевка, Таврийск, Каховка, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

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