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25 минут назад

NYT: в НАТО наметился раскол по вопросу поставок танков Украине

ТАСС

Союзники по НАТО расходятся во мнении относительно поставок танков Украине, что свидетельствует о наметившемся расколе в Североатлантическом альянсе. С такой оценкой выступили обозреватели газеты The New York Times Дэвид Сэнгер и Эрик Шмитт в статье, опубликованной в пятницу на сайте издания.

NYT: в НАТО наметился раскол по вопросу поставок танков Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объемы поставок вооружений Киеву со стороны западных стран свидетельствуют, по мнению авторов, о том, что "НАТО сохраняет единство".

"Тем временем становятся слишком заметны небольшие, но существенные трещины", - отмечают обозреватели.

Мнения участников Североатлантического альянса разнятся по вопросам "стратегии НАТО на ближайший год и поддержки Украины в ближайшие несколько месяцев".

"Большинство споров происходят за закрытыми дверями, но на этой неделе нетерпеливость Великобритании с ее нынешними темпами поставок и неготовность Германии предоставить танки Leopard 2 стали достоянием общественности", - отмечают обозреватели.

Представители администрации президента США Джо Байдена были, в свою очередь, "явно огорчены" тем, как прошли на этой неделе их переговоры с германскими коллегами. "Но там [в Вашингтоне] полагают, что истинные опасения [канцлера ФРГ Олафа] Шольца связаны с тем, что мир, по его мнению, не готов увидеть немецкие танки рядом с границей России, что стало бы напоминанием о нацистском вторжении во Второй мировой войне", - отмечают Сэнгер и Шмитт.

В среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что Шольц в телефонном разговоре проинформировал Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 только при условии, что США предоставят Украине танки Abrams. В пятницу представитель кабмина ФРГ опроверг эту информацию, отметив, что в правительстве не обладают данными о каких-либо официальных запросах на реэкспорт германских танков на территорию бывшей советской республики.

Армия,Эрик Шмитт,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,
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