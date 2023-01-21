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1 час назад

В России объяснили отказ Германии от поставок Leopard Киеву

Lenta.ru

Бывший замглавы МИД Росии Сергей Орджоникидзе объяснил отказ Германии от поставок танков Leopard Киеву. Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями».

В России объяснили отказ Германии от поставок Leopard Киеву
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам дипломата, у немцев все-таки осталось «чувство исторической вины» перед российским народом. Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны немецкие танки убивали русских людей.

«Наверное, совесть у них окончательно не исчезла. Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки убивали граждан России», — пояснил Орджоникидзе.

При этом экс-замглавы МИД не исключил, что Польша, в арсенале которой есть танки Leopard, может передать их Украине без консультаций с позицией Германии.

Армия,Сергей Орджоникидзе,
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