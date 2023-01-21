В России объяснили отказ Германии от поставок Leopard Киеву

«Наверное, совесть у них окончательно не исчезла. Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки убивали граждан России», — пояснил Орджоникидзе.