Израиль запросил у США истребители F-15EX

Израиль запросил у США 25 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Breaking Defense.

Фото: Samuel King / Globallookpress.com Samuel King / Globallookpress.com

В публикации отмечается, что Иерусалим надеется удвоить число самолетов, которые хочет получить от Вашингтона. По данным издания, письмо с соответствующим запросом израильское правительство направило американской стороне на прошлой неделе.

Breaking Defense пишет, что колебания с числом истребителей, которые требуются Иерусалиму, связаны с политической неопределенностью в Израиле, где за последние менее чем четыре года прошло пять общенациональных выборных мероприятий.

Издание уверяет, что F-15EX Eagle II способен переносить больше ракет и бомб, чем любой другой истребитель аналогичного класса.

В апреле The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы США захотели списать истребители F-15EX Eagle II.