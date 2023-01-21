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37 минут назад

Израиль запросил у США истребители F-15EX

Lenta.ru

Израиль запросил у США 25 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Breaking Defense.

Израиль запросил у США истребители F-15EX
Фото: Samuel King / Globallookpress.comSamuel King / Globallookpress.com

В публикации отмечается, что Иерусалим надеется удвоить число самолетов, которые хочет получить от Вашингтона. По данным издания, письмо с соответствующим запросом израильское правительство направило американской стороне на прошлой неделе.

Breaking Defense пишет, что колебания с числом истребителей, которые требуются Иерусалиму, связаны с политической неопределенностью в Израиле, где за последние менее чем четыре года прошло пять общенациональных выборных мероприятий.

Издание уверяет, что F-15EX Eagle II способен переносить больше ракет и бомб, чем любой другой истребитель аналогичного класса.

В апреле The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы США захотели списать истребители F-15EX Eagle II.

В январе 2022 года издание написало, что американский тяжелый истребитель F-15EX Eagle II впервые выполнил боевую стрельбу, выпустив ракету AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух» в сторону беспилотника BQM-167 Skeeter.

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