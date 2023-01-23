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1 час назад

ВСУ за сутки 14 раз обстреляли населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 14 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 56 снарядов.

ВСУ за сутки 14 раз обстреляли населённые пункты ДНР
Фото: flickr.comflickr.com

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Донецке, Горловке, Пантелеймоновке, Каштановом, Минеральном, Старомихайловке и Иловайске.

Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а также натовского калибра 155 мм. Также зафиксирован один обстрел с применением комплекса «Точка-У».

Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли более 130 человек.

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