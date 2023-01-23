ВСУ за сутки 14 раз обстреляли населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 14 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 56 снарядов.

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Донецке, Горловке, Пантелеймоновке, Каштановом, Минеральном, Старомихайловке и Иловайске.

Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а также натовского калибра 155 мм. Также зафиксирован один обстрел с применением комплекса «Точка-У».

Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.