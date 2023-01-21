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27 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 21 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 21 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий

Мобилизованным для участия в боях на Украине могут сохранить выплату пенсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Как говорится в сообщении, рабочая группа по вопросам СВО проработает этот вопрос с профильными ведомствами. Также предлагается предоставлять ветеранам боевых действий и семьям погибших в ходе боев на Украине бесплатную юридическую помощь.

Уточняется, что на период мобилизации выплата пенсий приостанавливается.

Депутат Госдумы пояснил, когда мобилизованных вернут домой

Мобилизованные россияне вернутся на родину после завершения боевых действий на Украине или по приказу верховного главнокомандующего России Владимира Путина. Такое заявление сделал член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, участвующих в СВО, депутат Государственной Думы и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Он подчеркнул, что все условия для возвращения мобилизованных граждан домой — «победа» или «приказ верховного главнокомандующего». При этом Гусев уточнил, что мобилизованным, как и контрактникам, положена ротация.

«И солдатам, и офицерам надо отдыхать. В Вооруженных силах сейчас не делят мобилизованных и контрактников», — сказал он, отметив, что все военнослужащие «равны».

В Ингушетии 21 семье мобилизованных вручили сертификаты на получение земельных участков

Власти Ингушетии вручили 21 семье мобилизованных сертификаты на получение земельных участков. Соответствующий указ поступил от главы региона Махмуда-Али Калиматова, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Как говорится в сообщении, вручение сертификатов — первый этап реализации указа по поддержке семей мобилизованных граждан и предоставлению им земельных участков. Работу будут продолжать до тех пор, пока все мобилизованные не получат указанное вознаграждение.

Армия,Дмитрий Гусев,Владимир Путин,Минобороны России,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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