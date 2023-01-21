Западные СМИ сообщили о серьезном расколе в НАТО

В НАТО появились существенные разногласия из-за планов поставок техники Украине до наступления весны. Об этом сообщают корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и журналист Эрик Шмитт, занимающийся вопросами национальной безопасности, в статье для газеты The New York Times.

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«Маленькие, но значительные трещины становятся слишком большими, чтобы их можно было скрыть. Разногласия касаются стратегии на предстоящий год и более насущного вопроса о том, что нужно Украине в ближайшие несколько месяцев», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что Россия и Украина готовятся к наступлению весной.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. В январе в немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung отметили, что поставки танков на Украину стали поворотным моментом в конфликте.