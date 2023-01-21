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15 минут назад

В США предупредили Украину о больших потерях при попытке удержать Артемовск

Lenta.ruиещё 2

В Вашингтоне считают, что если Украина продолжит «хвататься за Артемовск» (украинское название — Бахмут), то растратит много сил и военной техники, что недопустимо. Однако украинские власти уверяют администрацию США, что смогут одновременно удержать Артемовск и подготовится к весеннему наступлению, пишет «Военное обозрение».

В США предупредили Украину о больших потерях при попытке удержать Артемовск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в администрации США считают, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) с высокой вероятностью возьмут Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) и выбьют оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ). Американские чиновники предупредили Киев, что при попытке удержать Артемовск ВСУ понесут большие потери.

«В то же время в американской администрации говорят о том, что власти Украины заверяют США в способности ВСУ отстоять Артемовск и одновременно дождаться поставок военной техники для начала наступления», — пишет издание.

Однако американские военные эксперты сомневаются в успехе ВСУ: пока украинские войска тратят все новые резервы под Артемовском, российская армия занимает населенные пункты не только в ДНР, но еще и на Запорожском направлении.

Пригожин предрек взятие Артемовска

Ранее в субботу, 21 января, сообщалось, что США посовали властям Украины вывести украинские силы из Артемовска, чтобы сконцентрироваться на подготовке к наступлению на юге страны. Как заявил Agence France-Presse высокопоставленный американский чиновник, в случае Артемовска время играет на руку России, у которой больше артиллерийских ресурсов и военных.

Армия,СВО,Верховный суд,Администрация США,
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