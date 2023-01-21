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27 минут назад

На Украине заявили о подготовке к наступлению РФ «с трех сторон»

Елена Прошина

Российские войска планируют начать наступление на Украину с трех фронтов. Предполагается, что это может произойти уже в феврале. Такое заявление сделал политический деятель и глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров, передает URA/RU со ссылкой на The Daily Beast.

На Украине заявили о подготовке к наступлению РФ «с трех сторон»
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что Россия начнет атаковать с севера, через границу с Белоруссией, из опорных пунктов РФ на востоке Украины и с юга. Умеров подчеркнул, что российская армия окружает Украину с 240 градусов, атаки следуют со стороны Белоруссии, Черного моря и ЛДНР.

Немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

Политик также обратил внимание на то, что украинские солдаты переживают катастрофическую нехватку оружия и боеприпасов. По его словам, солдаты ВСУ сражаются «голыми руками».

Ранее российская армия установила контроль над населенным пунктом Клещеевка, который считается одним из наиболее важных пригородов Артемовска.

Армия,Рустем Умеров,
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