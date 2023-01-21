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20 минут назад

На Украине погиб бывший спецназовец США

Елена Прошина

Бывший солдат спецназа Военно-морских сил США (SEAL) Дэниэл Свифт погиб в ходе сражений на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник из ВМС Соединенных Штатов, передает ТАСС.

На Украине погиб бывший спецназовец США
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что Свифт поступил на службу в SEAL в 2005 году, принимал участие в конфликтах в Ираке и Афганистане. В 2019 году он дезертировал из вооруженных сил США. Собеседник CNN подчеркнул, что ВМС США не располагают информацией о том, как Свифт оказался на Украине.

Издание отмечает, что бывший член SEAL воевал на стороне Киева. Американские власти не стали раскрывать обстоятельства его гибели, однако известно, что Свифт скончался от пулевых ранений. Прочие данные конфиденциальны.

ТАСС напоминает, что подразделение SEAL считается самым элитным отрядом спецназа в вооруженных силах США.

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