На Украине погиб бывший спецназовец США

Бывший солдат спецназа Военно-морских сил США (SEAL) Дэниэл Свифт погиб в ходе сражений на Украине . Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник из ВМС Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Уточняется, что Свифт поступил на службу в SEAL в 2005 году, принимал участие в конфликтах в Ираке и Афганистане. В 2019 году он дезертировал из вооруженных сил США. Собеседник CNN подчеркнул, что ВМС США не располагают информацией о том, как Свифт оказался на Украине.