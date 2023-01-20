США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска

США посоветовали Украине вывести войска из Артемовска в Донецкой народной республике и начать подготовку к наступлению на юге страны. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает «РИА Новости».
Собеседник французского агентства отметил, что в США считают, что усиленное внимание Киева к удержанию города мешает ВСУ готовиться к ожидаемому наступлению весной. Там уверены, что касательно Артемовска время играет на руку России, имеющей больше артиллерийских ресурсов и военных.
На фоне этого источник AFP заявил, что США «советуют Украине вывести силы, пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством Соединенных Штатов, направленным на формирование хорошо вооруженных сил, которые способны начать наступление на юге». Он пояснил, что для обучения потребуется время, в связи с чем украинцам надо рассмотреть возможность «обмена» Артемовска на подготовку.