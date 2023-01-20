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21 минуту назад

Португалия отправит бронетранспортеры М-113 Украине

Елена Прошина

Португальский министр обороны Португалии Элена Каррейраш заявила, что власти страны отправят Украине 14 бронетранспортеров М-113. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное издание.

Португалия отправит бронетранспортеры М-113 Украине
Фото: WikipediaWikipedia

Также Португалия направит Украине различные боеприпасы, медикаменты и электрогенераторы большой мощности.

Бронетранспортёр американского производства М-113 широко применяется странами НАТО. В США эта боевая машина уже замещается более современными аналогами, но всё ещё используется в Европе.

Ранее стало известно, что Япония поставит Украине 4 аппарата для разминирования.

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