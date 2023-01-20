Португалия отправит бронетранспортеры М-113 Украине

Португальский министр обороны Португалии Элена Каррейраш заявила, что власти страны отправят Украине 14 бронетранспортеров М-113. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное издание.
Также Португалия направит Украине различные боеприпасы, медикаменты и электрогенераторы большой мощности.
Бронетранспортёр американского производства М-113 широко применяется странами НАТО. В США эта боевая машина уже замещается более современными аналогами, но всё ещё используется в Европе.
Ранее стало известно, что Япония поставит Украине 4 аппарата для разминирования.