Португалия отправит бронетранспортеры М-113 Украине

Португальский министр обороны Португалии Элена Каррейраш заявила, что власти страны отправят Украине 14 бронетранспортеров М-113. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на местное издание.

Бронетранспортёр американского производства М-113 широко применяется странами НАТО. В США эта боевая машина уже замещается более современными аналогами, но всё ещё используется в Европе.