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31 минуту назад

Reuters узнал о рекомендациях Вашингтона Киеву отказаться от наступления

Говорит Москва

Белый дом посоветовал Украине дождаться поставок новых вооружений.

СМИ узнали о рекомендациях США Киеву отказаться от наступления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом агентству рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента США. По его словам, переговоры с Украиной о потенциальном контрнаступлении велись в контексте недостаточной подготовки ВСУ к использованию вооружений НАТО.

Сегодня делегаты более чем из 50 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн для обсуждения усиления военной поддержки Украины. Одним из наиболее ожидаемых потенциальных результатов было согласование поставок ВСУ немецких танков Leopard, однако стороны не смогли прийти к договорённости по этому поводу.

Армия,НАТО,Администрация США,
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