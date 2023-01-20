СМИ узнали о рекомендациях США Киеву отказаться от наступления

Об этом агентству рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента США . По его словам, переговоры с Украиной о потенциальном контрнаступлении велись в контексте недостаточной подготовки ВСУ к использованию вооружений НАТО .

Сегодня делегаты более чем из 50 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн для обсуждения усиления военной поддержки Украины. Одним из наиболее ожидаемых потенциальных результатов было согласование поставок ВСУ немецких танков Leopard, однако стороны не смогли прийти к договорённости по этому поводу.