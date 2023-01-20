В США раскрыли цель поставок военной помощи Украине

Как отметил Милли, Киеву для проведения успешной наступательной операции на тактическом и оперативном уровне, надо не только иметь личный состав — он еще должен быть подготовлен и обучен применению техники. С его точки зрения, обучение украинских военнослужащих в США и других западных стран поможет усилить тактику ВСУ, повысить их боевую слаженность.