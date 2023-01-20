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39 минут назад

В США раскрыли цель поставок военной помощи Украине

Lenta.ru

Военная помощь Запада призвана помочь Украине перейти в наступление против российских сил. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его цитирует ТАСС.

В США раскрыли цель поставок военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил Милли, Киеву для проведения успешной наступательной операции на тактическом и оперативном уровне, надо не только иметь личный состав — он еще должен быть подготовлен и обучен применению техники. С его точки зрения, обучение украинских военнослужащих в США и других западных стран поможет усилить тактику ВСУ, повысить их боевую слаженность.

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По его словам, у Запада и Украины есть «относительно короткое окно» возможности, чтобы попытаться достичь этой цели.

Армия,Марк Милли,
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