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55 минут назад

В Нидерландах заявили, что пока не собираются поставлять Украине истребители F-16

ТАСС

Нидерланды на данном этапе не планируют поставлять на Украину истребители F-16. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр королевства Марк Рютте. Трансляция мероприятия велась на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

В Нидерландах пока не собираются поставлять Украине F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Этот вопрос не обсуждается в настоящее время", - сказал он.

Как подчеркнул глава правительства, от Украины не поступало запросов о поставках истребителей F-16.

"Мы ни от чего не отказываемся заранее, но поставка истребителей, конечно, является очень серьезным шагом, гораздо более серьезным, чем поставка танков", - добавил Рютте.

Речь о поставках F-16 зашла в четверг в ходе дебатов в национальном парламенте. С соответствующей инициативой выступил депутат от партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма. В ответ глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что готов непредвзято изучить этот вопрос.

Ранее на этой неделе Рютте заявил, что Нидерланды намерены принять участие в проекте США и Германии по поставке комплексов противовоздушной обороны Patriot на Украину.

Армия,Марк Рютте,
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