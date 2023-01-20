В Нидерландах пока не собираются поставлять Украине F-16

Нидерланды на данном этапе не планируют поставлять на Украину истребители F-16. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр королевства Марк Рютте. Трансляция мероприятия велась на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

"Этот вопрос не обсуждается в настоящее время", - сказал он.

Как подчеркнул глава правительства, от Украины не поступало запросов о поставках истребителей F-16.

"Мы ни от чего не отказываемся заранее, но поставка истребителей, конечно, является очень серьезным шагом, гораздо более серьезным, чем поставка танков", - добавил Рютте.

Речь о поставках F-16 зашла в четверг в ходе дебатов в национальном парламенте. С соответствующей инициативой выступил депутат от партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма. В ответ глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что готов непредвзято изучить этот вопрос.