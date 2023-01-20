Times: сломавшийся британский авианосец сможет вернуться в строй не ранее 2024 года

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales сможет вернуться в строй после ремонта не раньше 2024 года. Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на источники в оборонной сфере.

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По их мнению, при наиболее благоприятном развитии событий ремонт авианосца завершится к концу февраля, после чего на протяжении нескольких месяцев он будет проходить технический осмотр на воде перед тем, как возобновят его эксплуатацию. Источники в ВМС не уверены, что корабль получится использовать в операционных целях ранее 2024 года.

Сейчас HMS Prince of Wales водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 м ремонтируется в сухом доке шотландского Росайта, где он и был построен. Здесь корабль оказался после того, как в августе у него сломался гребной винт. Это произошло в тот момент, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте, чтобы принять участие в учениях у берегов США. На этом проблемы не закончились: в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов, была обнаружена трещина.