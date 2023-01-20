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14 минут назад

Нидерланды передадут Украине ракеты и ПРО Patriot

Говорит Москва

Также Амстердам обучит ВСУ применению этих вооружений.

Нидерланды передадут Украине ракеты и ПРО Patriot
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО на немецкой авиабазе Рамштайн.

«Ряд стран сделали важный взнос, который поможет защитить небо Украины, её города и её граждан. Франция, Германия и Соединённое Королевство уже передали системы ПВО. Нидерланды также передадут систему Patriot и проведут обучение», — цитирует Остина ТАСС.

Ранее шеф Пентагона заявлял, что вооружения и другая техника НАТО позволят украинской стороне достичь военного успеха «при правильном применении».

Армия,Ллойд Остин,НАТО,Пентагон,
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