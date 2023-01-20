Нидерланды передадут Украине ракеты и ПРО Patriot

«Ряд стран сделали важный взнос, который поможет защитить небо Украины, её города и её граждан. Франция, Германия и Соединённое Королевство уже передали системы ПВО. Нидерланды также передадут систему Patriot и проведут обучение», — цитирует Остина ТАСС.