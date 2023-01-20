Нидерланды передадут Украине ракеты и ПРО Patriot

Также Амстердам обучит ВСУ применению этих вооружений.
Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО на немецкой авиабазе Рамштайн.
«Ряд стран сделали важный взнос, который поможет защитить небо Украины, её города и её граждан. Франция, Германия и Соединённое Королевство уже передали системы ПВО. Нидерланды также передадут систему Patriot и проведут обучение», — цитирует Остина ТАСС.
Ранее шеф Пентагона заявлял, что вооружения и другая техника НАТО позволят украинской стороне достичь военного успеха «при правильном применении».