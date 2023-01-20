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53 минуты назад

Столтенберг предрек наступление Украины после новой партии военной помощи

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая военная помощь Украине, полученная в результате встречи контактной группы на базе «Рамштайн», позволить Киеву начать наступление. Об этом сообщает Spiegel.

Столтенберг предрек наступление Украины после новой партии военной помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг также добавил, что в Украину отправят сотни новых бронированных машин, БМП и танков. Кроме того, он рассчитывает на продолжение дискуссии о поставке Украине немецких танков Leopard 2.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что контактная группа по поддержке Украины членами и союзниками НАТО не достигла единого мнения по вопросу поставок немецких танков Украине.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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