В Польше шокированы позицией Германии по поставкам танков Украине

Власти Польши надеются, что Германия все же согласится на отправку Украине танков Leopard, заявил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, пишет «Би-би-си». По его словам, в Варшаве шокированы позицией Берлина по этому вопросу.
«Помощь Украине является важнейшим вопросом для каждого из нас — особенно для поляков, для нашей нации и для нашего правительства. Мы очень шокированы позицией Германии, которая препятствует тому, чтобы что-то происходило», — отметил Ясина.
Как указал представитель МИД Польши, Варшава рассчитывает, что Берлин перестанет демонстрировать «явное нежелание» и поддержит отправку танков Киеву. Он также подчеркнул, что Польша надеется на «хорошее общение» в рамках встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в ФРГ.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что власти Германии вряд ли смогут помешать отправке танков Leopard Киеву со стороны других государств. По его словам, Берлин не остановит отправку боевых машин «ни сегодня, ни в ближайшие дни».