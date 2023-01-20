В Польше шокированы позицией Германии по поставкам танков Украине

Власти Польши надеются, что Германия все же согласится на отправку Украине танков Leopard, заявил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, пишет «Би-би-си». По его словам, в Варшаве шокированы позицией Берлина по этому вопросу.

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«Помощь Украине является важнейшим вопросом для каждого из нас — особенно для поляков, для нашей нации и для нашего правительства. Мы очень шокированы позицией Германии, которая препятствует тому, чтобы что-то происходило», — отметил Ясина.

Как указал представитель МИД Польши, Варшава рассчитывает, что Берлин перестанет демонстрировать «явное нежелание» и поддержит отправку танков Киеву. Он также подчеркнул, что Польша надеется на «хорошее общение» в рамках встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в ФРГ.