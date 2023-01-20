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20 минут назад

Пушилин: ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению

Елена Прошина

Бойцы группы ЧВК «Вагнера» близки к оперативному окружению Артемовска. Об этом сообщает врио главы ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит «РИА Новости».

Пушилин: ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению
Фото: ТАССТАСС

Пушилин отметил, что ситуация в Артемовске «пока не близка к завершению, но близка к тому оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения "Вагнера", находящиеся там». По его словам, на данный момент в городе идут боестолкновения в районе мясокомбината. Пушилин отметил, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске и днем, и ночью.

Пушилин: железнодорожная станция в районе Соледара перешла под контроль ВС РФ

Ранее один из командиров группы сообщал, что союзные силы успешно развивают наступление и бои идут уже в самом городе. Он подчеркивал, что военные РФ уже смогли взять под свой контроль промзону.

Армия,Денис Пушилин,Верховный суд,
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