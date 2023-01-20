Япония поставит Украине 4 аппарата для разминирования

Также восемь сотрудников государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям посетят Японию для изучения этих аппаратов.
Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны поддерживает Киев и будет действовать по ситуации на Украине «надлежащим образом».
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос о поступившем японскому премьер-министру Фумио Кисиде приглашении посетить Украину.
Мацуно также указал, что Япония в 2023 году является председателем «Большой семерки» и продолжит реагировать на ситуацию вокруг Украины «надлежащим образом».
При этом он не прояснил, планируется ли визит Кисиды в Киев.
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил журналистам, что страна окажет Украине гуманитарную помощь на сумму в $2,57 млн, направленную на поддержку системы энергоснабжения.