Япония поставит Украине 4 аппарата для разминирования

Япония поставит Украине четыре аппарата для разминирования ALIS, сообщает газета «Санкэй».

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Также восемь сотрудников государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям посетят Японию для изучения этих аппаратов.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны поддерживает Киев и будет действовать по ситуации на Украине «надлежащим образом».

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос о поступившем японскому премьер-министру Фумио Кисиде приглашении посетить Украину.

Мацуно также указал, что Япония в 2023 году является председателем «Большой семерки» и продолжит реагировать на ситуацию вокруг Украины «надлежащим образом».

При этом он не прояснил, планируется ли визит Кисиды в Киев.