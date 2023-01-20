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12 минут назад

ЦАР попросила увеличить контингент военных инструкторов из России

Lenta.ru

Центральноафриканская республика (ЦАР) рассчитывает на увеличение контингента военных инструкторов из России, заявил премьер-министр республики Феликс Молуа. Его цитирует РИА Новости.

ЦАР попросила увеличить контингент военных инструкторов из РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ситуация в области безопасности значительно улучшилась к удовлетворению всего населения, кроме того, население просит увеличить присутствие российских подразделений для полного предотвращения действий вооруженных группировок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена ростом активности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. Утверждается, что в ЦАР, Мали и Сербии ее якобы привлекают для «борьбы с антипутинскими настроениями и защиты государственных интересов в горнодобывающей промышленности с помощью войск и оружия».

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,
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