В Рамштайне не смогли согласовать вопрос о танках Украине

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что контактная группа по поддержке Украины членами и союзниками НАТО не смогла достичь единого мнения по вопросу поставок немецких танков Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Писториус также добавил, что Берлин Всё ещё будет рассматривать такую возможность в будущем.

«Мы обсудили возможную поставку танков Leopard. Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения», – уточнил он.

По словам министра обороны, существуют аргументы как за, так и против поставок немецких танков Киеву, поэтому их необходимо «внимательно взвесить». Писториус также уточнил, что не знает, когда и какое решение будет в итоге принято по этому вопросу.

«Глава минобороны ФРГ сообщил, что этим утром назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения по поставкам Киеву, подчеркнув в то же время, что у Германии есть обязанности уделять внимание собственной армии и её состоянию», – сказал он.

Помимо этого, министр пообещал продолжить поставки Украине другого оружия и оборудования, а также перечислил ближайшие поставки противовоздушных комплексов Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard и программу обучения обслуживанию данных единиц вооружения для солдат ВСУ.