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19 минут назад

В Германии встревожились из-за заявления по танкам Leopard для Украины

Lenta.ruиещё 9

Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard для выяснения, сколько машин можно выделить Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет Financial Times (FT).

В бундестаге выразили тревогу объяснением по танкам для Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам депутата, «тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы проверить, сколько танков Leopard у нас есть, только сейчас, спустя 11 месяцев» после начала российской спецоперации на Украине.

В Германии объяснили нежелание отправлять танки на Украину

Во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подтвердил журналистам, что возможная отправка танков Leopard Киеву действительно обсуждалась, однако «среди партнеров нет единого мнения». Писториус признался, что не может спрогнозировать, когда будет принято решение, однако заверил, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.

Писториус официально вступил в должность министра обороны ФРГ 19 января: он принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт.

Армия,В мире,СВО,Кристина Ламбрехт,Бундестаг,
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