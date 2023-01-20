Немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

«Федеральная разведывательная служба проинформировала членов парламента о ситуации на Украине на секретном совещании на этой неделе. То, что смогли сообщить спецслужбы, было тревожным: на фронте под Артемовском украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге БНД говорилось о трехзначном числе погибших в день», — сообщается в тексте.