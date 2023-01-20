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54 минуты назад

Немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

Елена Прошина

Федеральная разведывательная служба Германии проинформировала членов бундестага об огромных потерях в рядах Вооруженных сил Украины в боях за Артемовск. По ее данным, ежедневно ВСУ теряет трехзначное число военнослужащих. Об этом сообщает Spiegel.

«Федеральная разведывательная служба проинформировала членов парламента о ситуации на Украине на секретном совещании на этой неделе. То, что смогли сообщить спецслужбы, было тревожным: на фронте под Артемовском украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге БНД говорилось о трехзначном числе погибших в день», — сообщается в тексте.

В немецкой разведке уверены, что падение Артемовска окажет влияние «на всю линию обороны украинцев». В связи с этим Spiegel упомянул о требовании к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить Киеву танки Leopard.

В Германии объяснили нежелание отправлять танки на Украину

Напомним, что он уже отвечал на этот вопрос. Ранее Шольц заявлял, что готов поставить Украине танки Leopard, только если США отправят Киеву Abrams.

Армия,Видео,Олаф Шольц,Бундестаг,
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