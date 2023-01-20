Макрон призвал готовить Францию к операции «в НАТО или вне альянса»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж должен быть способен провести масштабную операцию в рамках НАТО или вне альянса. Об этом сообщает France 24.

«У Франции есть и будут армии, готовые к вызовам века», - заявил Макрон в своем обращении к военным на авиабазе Мон-де-Марсан.

Французский президент объявил, что в 2024-2030 годах на армию будет выделено 413 миллиардов евро (в предыдущем бюджете оборонные расходы составляли 295 миллиардов евро).

Макрон заявил, что резкое увеличение расходов необходимо для обеспечения «свободы, безопасности, процветания и места Франции в мире» на фоне украинского кризиса.

Он подчеркнул, что в предыдущие десятилетия французская оборонная сфера сталкивалась с «хроническим недофинансированием».

Макрон считает, что Франция должна быть готова к наступлению новой эры «с растущими угрозами». Он обратил внимание на угрозы гибридных войн, кибератак на критически важную инфраструктуру и сохраняющиеся угрозы терроризма.

Также глава государства призвал к модернизации ядерного арсенала Франции, подчеркнув, что военная стратегия страны должна укрепить ее роль независимой мировой державы.

В конце 2022 года Макрон заявил, что Европа должна занять более решительную позицию внутри НАТО, уменьшить зависимость от США и начать развивать собственный оборонный потенциал.