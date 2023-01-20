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25 минут назад

СМИ: в Сирии беспилотники атаковали военную базу США

ТАСС

Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась в пятницу атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал AlHadath который утверждает, что нападение совершили проиранские формирования, воюющие на стороне сирийской армии.

В Сирии беспилотники атаковали военную базу США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, под удары беспилотников попал лагерь поддерживаемой США вооруженной бригады сирийской оппозиции "Магавир ас-Саура". Очевидцы передали, что боевики понесли потери убитыми и ранеными, их численность уточняется.

Последняя атака на Эт-Танф была предпринята несколькими БПЛА 15 августа. Тогда ни американские военнослужащие, ни боевики оппозиции не понесли потерь, был нанесен лишь материальный урон.

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