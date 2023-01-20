В Сирии беспилотники атаковали военную базу США

Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась в пятницу атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал AlHadath который утверждает, что нападение совершили проиранские формирования, воюющие на стороне сирийской армии.

По его информации, под удары беспилотников попал лагерь поддерживаемой США вооруженной бригады сирийской оппозиции "Магавир ас-Саура". Очевидцы передали, что боевики понесли потери убитыми и ранеными, их численность уточняется.