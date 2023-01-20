Макрон анонсировал увеличение военного бюджета Франции

Военный бюджет Франции будет увеличен на треть, до €400 млрд, в период с 2024 года по 2030 год. Об этом сообщил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон в выступлении перед командованием вооруженных сил республики на базе Мон-де-Марсан на юго-западе страны.