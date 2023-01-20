Макрон анонсировал увеличение военного бюджета Франции

Военный бюджет Франции будет увеличен на треть, до €400 млрд, в период с 2024 года по 2030 год. Об этом сообщил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон в выступлении перед командованием вооруженных сил республики на базе Мон-де-Марсан на юго-западе страны.
"Средства, выделяемые на военные расходы, будут увеличены на треть в период с 2024 года по 2030 год", - сказал Макрон.
Он уточнил, что "военный бюджет, таким образом, возрастет до €400 млрд".
На период с 2019 по 2025 год на французскую программу военных расходов было выделено €295 млрд.