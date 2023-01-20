Минобороны РФ назвало количество уничтоженных с начала спецоперации беспилотников

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 2 900 украинских беспилотников с начала конфликта на Украине. Об этом ведомство сообщило журналистам.
Как заявили в министерстве, с 24 февраля также было уничтожено 374 самолета и 202 вертолета.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готовит Вооруженные силы Украины (ВСУ) к новому наступлению российских сил этой весной.
Он утверждает, что в целом стратегические цели РФ не изменились.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что, несмотря на то, что сроки пока называть неправильно, Одесса и Чернигов должны быть взяты под контроль России.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Балки Шебекинского округа.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. 19 января данный хутор уже второй раз подвергся обстрелу.