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8 минут назад

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 2 900 беспилотников с 24 февраля

Газета.Ru

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 2 900 украинских беспилотников с начала конфликта на Украине. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Минобороны РФ назвало количество уничтоженных с начала спецоперации беспилотников
Фото: ТАССТАСС

Как заявили в министерстве, с 24 февраля также было уничтожено 374 самолета и 202 вертолета.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готовит Вооруженные силы Украины (ВСУ) к новому наступлению российских сил этой весной.

Он утверждает, что в целом стратегические цели РФ не изменились.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что, несмотря на то, что сроки пока называть неправильно, Одесса и Чернигов должны быть взяты под контроль России.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Балки Шебекинского округа.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. 19 января данный хутор уже второй раз подвергся обстрелу.

Армия,Роб Бауэр,Вячеслав Гладков,Денис Пушилин,Минобороны России,НАТО,
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