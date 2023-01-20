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56 минут назад

Военкор опубликовал кадры удара беспилотника по украинской самоходке

Lenta.ru

Кадры удара российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» по самоходной артиллерийской установке (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2СЗ «Акация» опубликовал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

В начале видео, предположительно с разведывательного беспилотника, запечатлено обнаружение украинской САУ. После этого демонстрируются кадры с камеры самого «Ланцета», планирующего в замаскированную единицу бронетехники ВСУ.

Российские военные заняли позиции ВСУ в ДНР

После попадания в САУ начинается пожар, из открытого люка башни поднимается столб огня, что может указывать на возгорание боекомплекта.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили расчет гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Херсона, который вел огонь по гражданской инфраструктуре города.

Армия,Видео,Андрей Руденко,
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