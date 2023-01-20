ВС РФ получат универсальную бронемашину на базе танка Т-72Б3

В 2023 году Вооруженные силы (ВС) России получат универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ) на базе танка Т-72Б3. Как сообщает «Красная звезда», об этом рассказал начальник инженерных войск, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

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«Для повышения мобильности войск взамен инженерной машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2 разработана и принимается на вооружение УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72Б3», — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, машина оснащена боевым модулем, который позволяет поражать живую силу и легкобронированную технику противника. ВС РФ должны получить два комплекта УБИМ.

Ставицкий добавил, что сейчас для повышения мобильности российских войск, в том числе и в условиях городских боев, разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс штурма и разграждения ИМР-ШР. Вместе с тем завершена разработка инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) и ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020.