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11 минут назад

ВС РФ получат универсальную бронемашину на базе танка Т-72Б3

Никита Бородкин

В 2023 году Вооруженные силы (ВС) России получат универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ) на базе танка Т-72Б3. Как сообщает «Красная звезда», об этом рассказал начальник инженерных войск, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

ВС РФ получат универсальную бронемашину на базе танка Т-72Б3
Фото: ТАССТАСС

«Для повышения мобильности войск взамен инженерной машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2 разработана и принимается на вооружение УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72Б3», — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, машина оснащена боевым модулем, который позволяет поражать живую силу и легкобронированную технику противника. ВС РФ должны получить два комплекта УБИМ.

Ставицкий добавил, что сейчас для повышения мобильности российских войск, в том числе и в условиях городских боев, разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс штурма и разграждения ИМР-ШР. Вместе с тем завершена разработка инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) и ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020.

Напомним, что в сентябре Минобороны РФ получило от «Омсктрансмаша» партию модернизированных танков Т-80БВМ. Техника получила доработанный двигатель, многоканальный прицел наводчика и новую радиостанцию.

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