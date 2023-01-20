Пентагон заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине может наступить решающий для нее момент. Его слова приводит РИА Новости.

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«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира», — высказался он в ходе выступления на военной базе Рамштайн в Германии.

Глава Пентагона также подтвердил, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что Ллойд Остин не смог уговорить министра обороны Германии Бориса Писториуса передать немецкие танки Украине. Отмечается, что вопрос с танками не был решен перед встречей на базе Рамштайн, которая проходит в пятницу.