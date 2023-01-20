В Нидерландах сделали заявление о поставках Киеву истребителей F-16

Нидерланды рассмотрят возможность поставок Киеву истребителей F-16. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают местные издания со ссылкой на главу МИД страны Вопке Хукстра.
По словам Хукстры, Нидерланды отправляют только те вооружения, которые запрашивает Киев. Он отметил, что сейчас украинским властям в первую очередь требуются современные боевые танки. Польша и Финляндия хотят отправить Вооруженным силам Украины Leopard 2, однако ФРГ колеблется и не дает разрешения на передачу.
Глава МИД подчеркнул, что если Киев обратится с просьбой передать истребители, то кабинет министров рассмотрит такой запрос «непредвзято».
F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения. Он был передан в эксплуатацию с 1978 года и с тех пор неоднократно модернизировался. Является самым массовым истребителем четвертого поколения, стоит на вооружении 25 стран.
Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада начали активно поддерживать Киев вооружениями, постепенно расширяя поставки. При этом до начала 2022 года НАТО и его союзники отказывались передавать Украине тяжелые вооружения, в том числе танки и самолеты.