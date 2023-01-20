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31 минуту назад

В Нидерландах сделали заявление о поставках Киеву истребителей F-16

Никита Бородкин

Нидерланды рассмотрят возможность поставок Киеву истребителей F-16. Как пишет РИА Новости, об этом сообщают местные издания со ссылкой на главу МИД страны Вопке Хукстра.

В Нидерландах сделали заявление о поставках Киеву истребителей F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Хукстры, Нидерланды отправляют только те вооружения, которые запрашивает Киев. Он отметил, что сейчас украинским властям в первую очередь требуются современные боевые танки. Польша и Финляндия хотят отправить Вооруженным силам Украины Leopard 2, однако ФРГ колеблется и не дает разрешения на передачу.

Глава МИД подчеркнул, что если Киев обратится с просьбой передать истребители, то кабинет министров рассмотрит такой запрос «непредвзято».

F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения. Он был передан в эксплуатацию с 1978 года и с тех пор неоднократно модернизировался. Является самым массовым истребителем четвертого поколения, стоит на вооружении 25 стран.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада начали активно поддерживать Киев вооружениями, постепенно расширяя поставки. При этом до начала 2022 года НАТО и его союзники отказывались передавать Украине тяжелые вооружения, в том числе танки и самолеты.

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