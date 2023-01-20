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36 минут назад

The Telegraph: решение Шольца по поставкам Leopard на Украину имеет решающее значение в СВО

Ura.Ru

Поставка танков на Украину будет означать большие шансы контрнаступления ВСУ. Поэтому сейчас исход конфликта зависит от канцлера Германии Олафа Шольца и его решения о предоставлении Киеву танков Leopard, пишет The Telegraph.

The Telegraph: исход конфликта на Украине зависит от Шольца
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Отказ Олафа Шольца отправить „Леопарды“ [Киеву] на данный момент является решением на поле боя. И ни одного благоприятного для Украины», — написали в издании.

По словам экс-министра обороны Украины Андрея Загогоднюка, западные танки означают большие шансы для украинского масштабного контрнаступления-

«И если мы не начнем контрнаступление, это сделают русские», — заключил бывший министр.

Ранее Шольц отказался предоставить танки Leopard Киеву, так как испугался упреков со стороны стран-союзников, которые на дали добро на отправку техники. Позже канцлер заявил, что поставит танки для Украины, если США предоставят ВСУ танки Abrams. Из-за частых отговорок, касающихся военной помощи, Шольцу предрекли отставку. Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал немецкого лидера, обвинив его в «нерешительности».

Армия,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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