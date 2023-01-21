Российские силы освободили село Краснополье рядом с Соледаром

Российские силы успешно продвигаются на Соледарско-Артемовском направлении, освобождено село Краснополье. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале.

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Населенный пункт Краснополье, находящийся севернее поселка Соль, взят под контроль бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Их наступление продолжается одновременно на нескольких направлениях.

20 января Министерстве обороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).