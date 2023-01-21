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23 минуты назад

Российские силы освободили село Краснополье рядом с Соледаром

Lenta.ruиещё 3

Российские силы успешно продвигаются на Соледарско-Артемовском направлении, освобождено село Краснополье. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале.

Российские силы освободили село Краснополье рядом с Соледаром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Населенный пункт Краснополье, находящийся севернее поселка Соль, взят под контроль бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Их наступление продолжается одновременно на нескольких направлениях.

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20 января Министерстве обороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).

«Добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Армия,Александр Симонов,Владимир Путин,
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