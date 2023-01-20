В ДНР сообщили об освобождении Клещеевки под Артемовском

Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

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«По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку», — заявили в штабе.

Там добавили, что российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям.

Отметим, что в четверг, 19 января, в пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщили, что населенный пункт Клещеевка в ДНР полностью контролируется подразделениями ЧВК.

Ранее в среду, 18 января, в Минобороны РФ сообщили о взятии населенного пункта Соль в ДНР. Его удалось освободить добровольцам штурмовых отрядов, которых поддерживала авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.