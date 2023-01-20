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31 минуту назад

ВС Южной Африки заявили о запланированных в феврале совместных военных учениях с Россией и Китаем

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы Южной Африки объявили о планах провести в феврале совместные учения с Россией и Китаем у своего побережья, США отреагировали отрицательно, пишет New York Times.

ЮАР объявила о военных учениях с Россией и Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что учения будут приурочены к годовщине начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Запланировавшая совместные учения Южная Африка находится в числе трех десятков стран, которые воздержались при голосовании в ООН, где предлагалось осудить Россию за военные действия против Украины в 2022 году, передает The New York Times.

Как отметили в национальных силах обороны Южной Африки, предстоящие с 17 по 27 февраля учения близ прибрежных городов Дурбан и Ричардс-Бей, станут «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем».

Штаты, в свою очередь, мгновенно выразили недовольство действиями Южной Африки, с которой десятилетиями поддерживали стратегическое партнерство.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в прошлом году Запад получил неприятный урок от бывших колоний – страны Африки устранились от антироссийских санкций. Кроме того, эксперты рассуждали, какие меры необходимо предпринять России в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте.

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