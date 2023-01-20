ЮАР объявила о военных учениях с Россией и Китаем

Вооруженные силы Южной Африки объявили о планах провести в феврале совместные учения с Россией и Китаем у своего побережья, США отреагировали отрицательно, пишет New York Times.

Отмечается, что учения будут приурочены к годовщине начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Запланировавшая совместные учения Южная Африка находится в числе трех десятков стран, которые воздержались при голосовании в ООН, где предлагалось осудить Россию за военные действия против Украины в 2022 году, передает The New York Times.

Как отметили в национальных силах обороны Южной Африки, предстоящие с 17 по 27 февраля учения близ прибрежных городов Дурбан и Ричардс-Бей, станут «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем».

Штаты, в свою очередь, мгновенно выразили недовольство действиями Южной Африки, с которой десятилетиями поддерживали стратегическое партнерство.