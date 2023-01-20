«Вооружения не помогут»: американский офицер указал на заблуждение Киева

Новые вооружения и техника НАТО не помогут Украине улучшить свои позиции в военном конфликте, несмотря на ожидание киевских властей. Об этом написал в статье для 19FortyFive подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Он отметил, что всем, кто уверен в том, что предоставление Киеву все больше современных видов вооружений НАТО способно кардинально изменить ситуацию, стоит «умерить ожидания».

Видео дня

«Создание боевой мощи — это гораздо больше, чем внедрение даже действительно хорошего и современного оружия», - напомнил он.

Дэниел Дэвис обратил внимание на то, что многие ошибочно сравнивают получение нового оружия с тем, как это происходит в военных видеоиграх, где игроки тут же могут им пользоваться. Однако в реальном мире все совершенно не так.

«Танки, боевые машины пехоты, гаубицы, системы ПВО, истребители и т. п. обеспечивают максимальную производительность только в том случае, если их экипажи полностью обучены и имеют соответствующий опыт. Кроме того, машины должны снабжаться достаточным количеством топлива и боеприпасов, должным образом и регулярно обслуживаться и профессионально использоваться не только на уровне экипажа, но и на уровне взвода, роты и батальона», - отметил американский офицер.

По мнению Дэвиса, без опыта и соответствующих знаний украинцам будет очень трудно добиться успеха на поле боя с новым вооружением, и, скорее всего, оно может быстро превратиться в горящие обломки.

Ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина начала получать тяжелое вооружение от стран Запада. А президент Польши Анджей Дуда объявил о планах передать Украине танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. Однако сроки поставок пока неизвестны, поскольку «должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования».