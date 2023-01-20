Под Херсоном уничтожили расчет ВСУ, обстреливавший Голую Пристань

"По информации от источника в Херсоне, вчера в районе Белозерки Вооруженными силами России был нанесен артиллерийский удар по одной из позиций 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате которого артиллерийский расчет был уничтожен (152-мм пушка-гаубица Д-20). Этот расчет выполнял преступные приказы командования, обстреливая гражданскую инфраструктуру Голой Пристани", - сказал он.