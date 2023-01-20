Раскрыто условие продажи Турции американских F-16

Турецкая газета Hürriyet рассказала, что поставки американских F-16 Турции будут зависеть от того, одобрит ли Анкара вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также от политики Турции по Сирии и украинскому кризису.

Издание подчеркнуло, что за поставку F-16 Турции теперь выступает даже Греции - в стране считают, что это удержит страну в НАТО и защитит самих греков.

Таким же образом мыслят в США, отмечает Hürriyet.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США попросит Конгресс одобрить продажу Турции 40 истребителей F-16 на сумму в 20 миллиардов долларов, а также более 900 ракет класса «воздух-воздух» и 800 бомб.

Отмечалось, что таким способом Штаты хотят подтолкнуть Турцию к принятию Финляндии и Швеции в НАТО.

Информацию о запросе администрации США в Конгресс позже подтвердили в Пентагоне.