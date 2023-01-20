Министр обороны ФРГ допустил передачу Украине танков Leopard

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что поставки Украине танков Leopard 2 могут быть одобрены в ближайшее время. Об этом пишет РБК со ссылкой на ZDF.

«Никто не исключает, что танки Leopard 2 могут быть поставлены или что согласие может быть дано другим европейским партнером», — сказал Писториус.

По его словам, решение будет найдено уже «очень скоро», а о договоренности можно будет объявить уже 20 января на встрече «Рамштайн». Однако он подчеркнул, что такую помощь должна предоставлять не только Германия, но и другие страны НАТО.

Ранее сообщалось, что из-за усиления давления Германия в скором времени разрешит поставку танков на Украину. До этого, не желая действовать в одиночку, Берлин возражал против передачи Leopard.