Мобилизация: последние новости на сегодня 20 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 января 2023, в материале «Рамблера».

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Мобилизованные могут досрочно отказаться от полиса ОСАГО и вернуть часть стоимости

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Участники специальной военной операции России, лица, мобилизованные для военной службы, а также записавшиеся добровольцами, могут досрочно отказаться от полиса ОСАГО и вернуть его стоимость за неиспользованный срок страхования, сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

Россиянин может получить часть страховой премии за неистекший период страхования при досрочном прекращении договора ОСАГО, если причиной такого расторжения является мобилизация гражданина, участие в специальной военной операции или добровольное содействие Вооруженным силам РФ.

По данным ЦБ РФ, для досрочного прекращения договора страхования необходимо обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением и приложить подтверждающий документ. Например, сведения о прохождении военной службы в период мобилизации отражаются в военном билете (страница 7, пункт 18). Состав документов, подтверждающих мобилизацию, участие в СВО или добровольное содействие Вооруженным силам, определяется Минобороны России и законодательством в сфере военной службы.

Пакет документов можно подать любым способом: в офисе страховой компании, через ее личный кабинет в интернете или отправить по почте. Досрочно отказаться от страховки за мобилизованного вправе и другой человек по доверенности.

В Краснодарском крае освободят от платы за детсад семьи погибших мобилизованных

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ввести в регионе меру поддержки семей, члены которых принимали участие в специальной военной операции России и погибли при выполнении задач, сообщает ТАСС.

Для детей из таких семей посещение детских садов будет бесплатным.

«Мы не можем их оставить. Меру поддержки необходимо ввести во всех районах края в ближайшее время», — следует из поручения главы региона.

Мера будет действовать во всех муниципалитетах.

По данным администрации края, более 2,3 тыс. детей участников спецоперации бесплатно посещают детские сады, в текущем году на эти цели предусмотрено 45 млн рублей, В прошлом году были направлены 10 млн рублей.

Ранее власти региона уже направили около 1,5 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей.

В Госдуме предложили предоставить участникам СВО и их семьям льготы на лечение и туризм

В России могут установить ряд льгот на лечение и туризм для участников специальной военной операции и жителей новых территорий страны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой от комитета Госдумы по экономической политике.

Как заявила первый заместитель председателя комитета Надежда Школкина, в документе отразятся варианты «по льготному санаторно-курортному лечению и преференциям в сфере туризма для участников СВО и их семей». Также предлагается дать возможность туристических льгот жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

«Надо предложить жителям новых территорий, их семьям, а также участникам СВО туристические продукты», — заявила депутат.