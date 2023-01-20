Спецоперация на Украине 20 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 января 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

ВСУ в зоне боев чаще применяют штатные мины, чем самодельные устройства

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Штатные мины наиболее часто применяются Вооруженными силами Украины в зоне проведения российской специальной военной операции, при этом иметь дело с самодельными взрывными устройствам саперам России приходится реже, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Министерства обороны России Илью Б.

По его словам, чаще всего российские саперы встречают минные поля, противопехотные и противотанковые мины. Отмечается, что единично работают диверсионно-разведывательные группы, которые также тоже устанавливают мины.

Наибольшие трудности у российских саперов вызывают противопехотные мины с сейсмодатчиком, которые определяют именно человека: «не собаку, не корову, не барана, реагируют именно на шаги человека». Бороться с ними не просто, отметил эксперт.

За последний месяц в Запорожской области десятки солдат ВСУ перешли на сторону РФ

Несколько десятков солдат украинских Вооруженных сил с середины декабря перешли на сторону России на Запорожском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, на этот период приходится увеличение подобных случаев. Этих солдат местной теробороны «силой заставили воевать».

Рогов отметил, что факты перехода стали «регулярным явлением на Запорожском направлении».

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Ярослав Заярный сообщил, что украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших в ходе специальной военной операции за россиян.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил глава государства Владимир Путин. Как отметил президент, цель военных действий заключается в демилитаризации Украины и денацификации ее властей.

За сутки ВСУ 35 раз обстреливали населенные пункты ДНР

Украинские Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили 219 ракет и снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате ударов два мирных жителя в Волновахе были убиты.

Обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня. Всего зафиксировано 35 обстрелов.

Под огнем оказались такие населенные пункты, как Волноваха, Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватая. Из-за обстрела со стороны Украины повреждены 10 домостроений в Волновахе и Донецке, а также один объект гражданской инфраструктуры.