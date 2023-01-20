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8 минут назад

CNN: вопрос поставок танков Украине не решили на встрече глав МО США и Германии

Елена Прошина

Вопрос передачи Киеву иностранных танков не был решен на встрече глава Министерства обороны США Ллойда Остина с его коллегой из ФРГ Борисом Писториусом, сообщает СNN со ссылкой на источники.

CNN: вопрос поставок танков Украине не решили на встрече глав МО США и Германии
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседников, «несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос поставок танков остается нерешенным» накануне встречи министров обороны стран Запада на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Источники телекомпании считают, что Берлин «вряд ли изменит свою позицию» по данному вопросу. При этом несколько высокопоставленных представителей администрации президента Джо Байдена высказывают недовольство позицией немецкого правительства.

В последние дни немецкие официальные лица заявляли, что не будут отправлять свои танки «Леопард» на Украину и не разрешат это сделать какой-либо другой стране, имеющей на вооружении танки производства ФРГ, если только США также не согласятся отправить свои танки M1 Abrams в Киев. При этом телеканал напоминает, что Пентагон уже несколько месяцев говорит, что не собирается это делать, учитывая материально-технические затраты на их содержание.

Танковое противостояние происходит на фоне гораздо более масштабных дебатов между США и их европейскими союзниками о том, отправлять ли Киеву все более современное вооружение, в том числе ракеты большей дальности, которые позволили бы Украине поражать цели на расстоянии до 200 миль, отмечает СNN.

Армия,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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