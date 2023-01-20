Боец «Вагнера» сообщил о подтягивании тыловых войск ВСУ к Артемовску

Артемовск располагается на подконтрольной Украине части ДНР к северу от города Горловка и служит важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе. В десяти километрах от Артемовска находится Соледар. На прошлой неделе Министерство обороны России заявило, что освобождение Соледара, которое произошло 12 января, важно для развития наступательных действий. Оно позволяет отрезать от снабжения войска Украины в Артемовске и затем взять их в котел.