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8 минут назад

Боец «Вагнера» сообщил о подтягивании тыловых войск ВСУ к Артемовску

Елена Прошина

Боец частной военной компании России «Вагнер» заявил, что украинские Вооруженные силы подводят тыловые войска к Артемовску в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

Боец «Вагнера» сообщил о подтягивании тыловых войск ВСУ к Артемовску
Фото: ТАССТАСС

По его словам, у военных Украины не хватает сил.

«Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций», — заявил он.

Отмечается, что украинские военные несут на этом направлении большие потери.

Артемовск располагается на подконтрольной Украине части ДНР к северу от города Горловка и служит важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе. В десяти километрах от Артемовска находится Соледар. На прошлой неделе Министерство обороны России заявило, что освобождение Соледара, которое произошло 12 января, важно для развития наступательных действий. Оно позволяет отрезать от снабжения войска Украины в Артемовске и затем взять их в котел.

Ранее руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что Артемовск будет взят под контроль. Свое утверждение он предварил опровержением бегства частей ВСУ из района Артемовска.

Армия,Евгений Пригожин,Минобороны России,
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