В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Рогов заявил, что при обстреле Васильевки применялась британская ракета Brimstone

ТАСС

Вооруженные силы Украины при ударе по Васильевке 17 января использовали британскую самонаводящуюся ракету "воздух - поверхность" Brimstone. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов заявил, что при обстреле Васильевки применялась британская ракета Brimstone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале он разместил видео из колледжа в Васильевке, который получил серьезные повреждения. "По найденным осколкам точно можно сказать, что удар наносился ракетой воздушного базирования производства стран НАТО. По мнению специалистов, это могла быть британская самонаводящаяся ракета класса "воздух - поверхность" Brimstone", - написал он.

Киевские силовики, подчеркивал Рогов, пытаются обстрелять все населенные пункты региона, до которых могут дотянуться: Васильевку, Мелитополь, Михайловку, Токмак, Энергодар. 18 января был нанесен массированный удар по Михайловке, там сильно повреждено здание школы и ток с зерном. Как уточнил Рогов ТАСС, пять тонн зерна было испорчено. Также, по его информации, в результате удара по Пологам 14 января четверо мирных жителей погибли, пятеро были тяжело ранены. По словам Рогова, там было повреждено здание администрации и продуктовый магазин, удар пришелся на центр и жилой район города.

8 января было зафиксировано максимальное число ударов по Запорожской области со стороны ВСУ за все время военной операции РФ на Украине. По данным Рогова, их было 89.

Армия,СВО,Владимир Рогов,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители