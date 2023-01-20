Вооруженные силы Украины при ударе по Васильевке 17 января использовали британскую самонаводящуюся ракету "воздух - поверхность" Brimstone. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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В своем Telegram-канале он разместил видео из колледжа в Васильевке, который получил серьезные повреждения. "По найденным осколкам точно можно сказать, что удар наносился ракетой воздушного базирования производства стран НАТО. По мнению специалистов, это могла быть британская самонаводящаяся ракета класса "воздух - поверхность" Brimstone", - написал он.

Киевские силовики, подчеркивал Рогов, пытаются обстрелять все населенные пункты региона, до которых могут дотянуться: Васильевку, Мелитополь, Михайловку, Токмак, Энергодар. 18 января был нанесен массированный удар по Михайловке, там сильно повреждено здание школы и ток с зерном. Как уточнил Рогов ТАСС, пять тонн зерна было испорчено. Также, по его информации, в результате удара по Пологам 14 января четверо мирных жителей погибли, пятеро были тяжело ранены. По словам Рогова, там было повреждено здание администрации и продуктовый магазин, удар пришелся на центр и жилой район города.