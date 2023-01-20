В США подсчитали число наемников в рядах ВСУ

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. Об этом пишет The Washington Post.

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Издание утверждает, что большинство наемников служат в трех батальонах иностранного легиона. При этом в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше, но большая их часть вернулась домой уже к лету. «Многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для соцсетей, другие стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии», — указывает газета.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики рассказал, что в обороне Соледара на стороне ВСУ участвовали батальоны, которые полностью состояли из иностранных наемников. На такой шаг Киев пошел из-за больших потерь ВСУ в технике из-за неумения украинцев пользоваться ей.