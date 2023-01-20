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23 минуты назад

В США подсчитали число наемников в рядах ВСУ

Lenta.ru

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. Об этом пишет The Washington Post.

В США подсчитали число наемников в рядах ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Издание утверждает, что большинство наемников служат в трех батальонах иностранного легиона. При этом в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше, но большая их часть вернулась домой уже к лету. «Многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для соцсетей, другие стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии», — указывает газета.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики рассказал, что в обороне Соледара на стороне ВСУ участвовали батальоны, которые полностью состояли из иностранных наемников. На такой шаг Киев пошел из-за больших потерь ВСУ в технике из-за неумения украинцев пользоваться ей.

19 января член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал, что польские наемники пришли служить в ВСУ для для захвата украинской территории. Он назвал отношение поляков к украинцам пренебрежительным и заявил, что нельзя «рассчитывать здесь на тесный союз на уровне солдат, народов».

Армия,Александр Бартош,Академия военных наук,
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