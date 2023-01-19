В Крыму формируется контрснайперское подразделение

Контрснайперское подразделение формируется в Крыму под кураторством главы республики Сергея Аксенова . Власти полуострова оказывают необходимую помощь в его формировании, привлекая внебюджетные средства на закупку снаряжения, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы республики.

"Глава республики действительно курирует подразделение, про которое говорил Лобаев. Из внебюджетных источников закупается необходимое вооружение и снаряжение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг Сергей Аксенов сообщал, что участникам спецоперации отгрузили очередную партию гуманитарной помощи, в том числе одежду, спальные принадлежности, медикаменты и инструменты. Также была направлена необходимая техника: генераторы, бензопилы, газовые баллоны и тепловые пушки.