В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
43 минуты назад

В Крыму формируется контрснайперское подразделение

ТАСС

Контрснайперское подразделение формируется в Крыму под кураторством главы республики Сергея Аксенова. Власти полуострова оказывают необходимую помощь в его формировании, привлекая внебюджетные средства на закупку снаряжения, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы республики.

Ранее основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев в эфире телеканала "Крым-24" сообщил о формировании такого подразделения.

"Глава республики действительно курирует подразделение, про которое говорил Лобаев. Из внебюджетных источников закупается необходимое вооружение и снаряжение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг Сергей Аксенов сообщал, что участникам спецоперации отгрузили очередную партию гуманитарной помощи, в том числе одежду, спальные принадлежности, медикаменты и инструменты. Также была направлена необходимая техника: генераторы, бензопилы, газовые баллоны и тепловые пушки.

Армия,Сергей Аксенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители