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59 минут назад

Израильская компания построила для США новый дрон-камикадзе

Газета.Ru

Государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) получила контракт с Министерством обороны США на разработку и поставку нового беспилотника-камикадзе Point Blank, который представляет из себя гибридную ракету с оптическим наведением. Об этом сообщает United Press International.

Израильская компания построила для США новый дрон-камикадзе
Фото: IAI/YouTubeIAI/YouTube

По данным издания, дрон можно переносить в солдатском рюкзаке и запускать одной рукой.

Отмечается, что Point Blank может атаковать различные цели в режиме реального времени с «высокой точностью и высокой летальностью, без необходимости поддержки».

Исполнительный вице-президент IAI Гай Бар заявил, что дрон даст наземным тактическим группам новые возможности для проведения точных наступательных операций.

Point Blank весит 6,8 кг и имеет длину около метра. Он может летать на высоте более 450 метров с максимальной скоростью 286 км/ч.

По данным IAI, беспилотник может зависать над целью и выполнять функции наблюдения в режиме реального времени.

Дроны-камикадзе: что могут и как используются беспилотники

Ранее сообщалось, что ВМС США испытали в Персидском заливе два морских беспилотника — роботизированные катера Saildrone. Аппараты успешно вышли на связь с эсминцем USS Delbert D. Black и передали данные.

В сентябре аналогичные беспилотники были захвачены в Красном море ВМС Ирана. Они принадлежали пятому флоту ВМС США.

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