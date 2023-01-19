В США раскрыли число воюющих на стороне Украины число иностранных наемников

На стороне воюет примерно 1-3 тысячи иностранных наемников. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на аналитиков и следящих за ситуацией ученых.
Как отмечается, прошлой весной украинские власти заявляли о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне их войск. Однако подавляющее большинство, по-видимому, вернулись на родину еще до лета.
По информации издания, многие наемники, похоже, были больше заинтересованы в позировании для Instagram, чем в тяжелых боевых действиях, другие, казалось, слишком стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty. У некоторых же возникли более серьезные подозрения в краже или сексуальном насилии, или оказалось, что они скрываются от уголовного преследования на родине.
"Считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона", - пишет газета.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.